Viktoria Plzen-Inter, la Champions League chiama: già quasi senza ritorno

Viktoria Plzen-Inter è solo la seconda giornata del Gruppo C di Champions League, ma è già decisiva. Alle 18.45 la trasferta in Repubblica Ceca dirà molto della stagione europea della squadra di Inzaghi.

VINCERE O SALUTARE – Per Viktoria Plzen-Inter non ci sono mezze misure. Dopo la brutta sconfitta all’esordio col Bayern Monaco, prevedibile ma che ha mostrato un serio divario fra le due squadre, i bonus sono esauriti. Non fare sei punti contro i cechi, da rispettare ma pur sempre di quarta fascia, vorrebbe dire avere pressoché zero possibilità di passare il girone. Il Barcellona è l’avversario – realisticamente – da guardare per la qualificazione, riequilibrare oggi la classifica sarebbe un bel passaggio in vista dei due scontri diretti di ottobre. Altrimenti si rischia di salutare la Champions League già oggi, dovendo ripiegare sul contentino dell’Europa League per non fare la figuraccia di due anni fa. E per farlo servirà un’Inter diversa.

COL DUBBIO IN PORTA – Chi fra Samir Handanovic e André Onana in porta nell’Inter contro il Viktoria Plzen? La domanda è lecita visto che il ballottaggio non l’ha chiarito nemmeno Simone Inzaghi ieri (vedi articolo). L’ex Ajax ha convinto col Bayern Monaco, risultando fra i migliori, il capitano si è rilanciato sabato col Torino. Una scelta da fare con grande attenzione. Tanto quanto quella del partner di Lautaro Martinez, con Edin Dzeko che ha giocato dal 1′ le ultime due (senza segnare) e Joaquin Correa a quota due gol ma non certo entusiasmante come rendimento. Nel Viktoria Plzen il tecnico Michal Bilek rischia di rinunciare a uno dei suoi migliori giocatori (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 17.30 il vero countdown a Viktoria Plzen-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).