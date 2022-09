Viktoria Plzen, due giocatori non al 100% vista Inter. Modulo chiaro – Sky

In vista di Viktoria Plzen-Inter di domani, la squadra di casa potrebbe dover fare a meno di due giocatori. A riportarlo è Andrea Paventi, inviato di Sky Sport, che ha fornito gli ultimi aggiornamenti dall’allenamento della squadra allenata da Michal Bilek.

DA VALUTARE – Sono due i giocatori che preoccupano il Viktoria Plzen in vista della sfida di domani contro l’Inter. Le notizie arrivano da Andrea Paventi di Sky Sport, che ha fornito gli ultimi aggiornamenti dall’allenamento dei cechi: «Havel e Chory non sono al massimo in vista di domani. Gioca sempre con il 4-2-3-1 e cambia pochissimi interpreti. In questo campo il Viktoria Plzen è reduce da 29 risultati positivi, con i tifosi che sono un valore aggiunto».