Viktoria Plzen con tre assenti e a caccia del primo punto: la probabile formazione – TS

Il Viktoria Plzen non giocherà di certo per fare un favore al Barcellona, ma secondo Michal Bilek l’obiettivo è quello di portare a casa almeno un punto in questa UEFA Champions League. Non sarà facilissimo con tre assenti sicuri. Di seguito la probabile formazione dei cechi secondo Tuttosport.

PROBABILE FORMAZIONE – Viktoria Plzen ancora a zero punto, com’era quasi prevedibile in questo girone di ferro. L’obiettivo principale per la squadra di Bilek, però, sarà quello di provare a portare a casa almeno un punto dalla massima competizione europea, ma senza fare favori a nessuno. Tre saranno gli assenti sicuri: Kliment, Sykora e Kopic. In attesa dai capire se il tecnico deciderà se schierare una difesa a tre o a quattro, il quotidiano di Torino ha provato a disegnare la formazione oggi avversaria dell’Inter.

La probabile formazione del Viktoria Plzen secondo Tuttosport: (4-2-3-1): Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Bucha, Kalvach; Holik, Vlkanova, Mosquera; Chory.