Vigorito (pres. Benevento): “Stadi chiusi? Gravi danni! Contro l’Inter…”

Oreste Vigorito Benevento

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato ai microfoni di Radio Rai, lamentando la mancanza dei tifosi negli stadi a causa del Covid. Il massimo dirigente della squadra campana ha parlato anche della sfida contro l’Inter.

DANNI ECONOMICI – Oreste Vigorito, presidente del Benevento, è chiaro: gli stadi chiusi saranno un grave danno per le società. Il massimo dirigente della squadra campana ha lamentato la situazione (confermata nella giornata di oggi), considerando anche i big match in casa senza il pubblico. Queste le sue parole a “Radio Rai”: «Per una società come la nostra, la situazione Covid è una grande sfortuna. Ma non solo: sarà anche un grave danno con conseguenze economiche. A livello sportivo ci troveremo ad affrontare le big come Inter, Juventus e Milan in casa senza pubblico, mentre al ritorno lo faremo con i loro stadi pieni».