La vigilia col Lecce l’Inter la fa a San Siro e Inzaghi punta su un uomo – CdS

Domani l’Inter scenderà in campo contro il Lecce, nel match valido per la seconda giornata di Serie A. Oggi rifinitura a San Siro. Inzaghi vuole rivedere un suo giocatore brillare.

RIFINITURA – Meno uno a Inter-Lecce, partita valida per la seconda giornata di Serie A. I nerazzurri, dopo il pareggio contro il Genoa a Marassi, sono chiamati al riscatto. Tocca vincere per ricominciare la lunga traversata e domani c’è un motivo in più per farlo: dopo tre mesi dal pari con la Lazio, la Beneamata ritrova il suo pubblico, i campioni d’Italia riabbracciano San Siro. Simone Inzaghi, a tal proposito, ha deciso di cambiare location per la rifinitura della squadra. Niente Appiano Gentile, ma oggi l’Inter si allenerà proprio al Giuseppe Meazza per riprendere feeling con il rettangolo verde della Scala del Calcio. Proprio tra le mura amiche, Inzaghi vuole rivedere un suo pupillo ricominciare a brillare, dopo le fatiche di Marassi: ossia Hakan Calhanoglu.

Calhanoglu faro dell’Inter: domani ritorni ad illuminare

FARO – Calhanoglu è il faro di questa squadra e lo scorso anno è stato essenziale per la vittoria della seconda stella. L’ex Milan, contro il Genoa è apparso un po’ appannato. Tutto preventivato, essendo ancora all’alba della nuova stagione. Ma già da domani, Inzaghi vorrà vedere il solito Calha. Quel giocatore capace di illuminare il centrocampo nerazzurro, facendo girare come un orologio svizzero il giocattolo del ‘Demone’. Le sirene di mercato di fine giugno, con l’interessamento del Bayern Monaco, scrive il Corriere dello Sport, rappresentano già un ricordo sbiadito, l’ex Milan non vede solo che che l’Inter nel suo presente e futuro.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia