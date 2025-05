Vigilia Inter-Barcellona, non solo conferenze: cambia l’ora delle altre attività

Cambia l’orario delle altre attività della vigilia di Inter-Barcellona e non solo l’ora delle conferenze stampa di Inzaghi e Flick. Gli aggiornamenti.

TUTTE LE ATTIVITÀ – Manca sempre meno a Inter-Barcellona, sfida valida per il ritorno della semifinale di Champions League. Dopo l’andata, in scena al Montjuic meno di una settimana fa e terminata sul punteggio di 3-3, le squadre di Simone Inzaghi e Hansi-Dieter Flick si preparano ad affrontarsi nella cornice di San Siro, che non potrà che registrare numeri da capogiro. Alla vigilia dell’importante match europeo i due allenatori si presenteranno davanti ai giornalisti con nuovi orari (Inzaghi e Flick) al tavolo della conferenza stampa, per spiegare le scelte e sensazioni. Ma non solo, a un giorno da Inter-Barcellona è in programma anche la rifinitura delle squadre, che si terrà in due momenti diversi della giornata.

Vigilia Inter-Barcellona, non solo cambio ora conferenze: ma cambiano gli orari delle altre attività

IN CAMPO – In vista della gara di Champions League delle ore 21.00 di martedì, Inter e Barcellona svolgeranno il consueto allenamento della vigilia. La rifinitura dei nerazzurri si terrà non più alle ore 16.15, ma alle ore 16.45. L’ultima seduta prima della sfida si terrà al BPER Training Centre di Appiano Gentile. A San Siro, invece, arriveranno i blaugrana di Flick, che svolgeranno la rifinitura non alle ore 18.00 come inizialmente previsto, bensì alle 18.30. Questi, dunque, gli ultimi dettagli in vista dell’attesissimo ritorno della semifinale di Champions League.