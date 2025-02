Vieira: «Sarà Inter arrabbiata, ma a Milano per i punti! Lì bei momenti»

Vieira ha tenuto la conferenza stampa a due giorni dalla partita tra Inter e Genoa, valida per la ventiseiesima giornata di campionato.

CONFERENZA STAMPA VIEIRA ANTIVIGILIA DI INTER-GENOA

CONFERENZA VIEIRA – Patrick Vieira ha parlato in conferenza stampa a due giorni da Inter-Genoa.

Vieira, Genoa a 30 punti dopo venticinque giornate. Che ne pensi?

Non abbiamo fatto ancora niente, il nostro obiettivo è rimanere in Serie A e dobbiamo fare tanti punti. Dobbiamo andare a Milano e fare la partita come abbiamo sempre fatto con concentrazione e ambizione.

Hai giocato all’Inter per tre stagioni. Che esperienza è stata?

Ho vissuto dei momenti bellissimi, ma adesso sono al Genoa e vogliamo fare una grande partita a Milano. Vogliamo fare punti. Questo il nostro obiettivo.

Vieira, come sta Vitinha? Mentre Ekuban e Onana sono entrati bene contro il Venezia nell’ultima partita.

La diagnosi per Vitinha secondo il nostro staff medico è distrazione al flessore. Credo che stiamo parlando di due tre settimane di stop. Ekuban è entrato bene. Il suo ingresso ha cambiato la partita. Voglio lo stesso spirito da tutti i giocatori. Quando si entra si deve portare energia e qualità e lui lo ha fatto. Onana non ha giocato tantissimo ultimi mesi, sta facendo bene sta crescendo fisicamente ma deve continuare a lavorare in palestra.

Messias e Cornet?

Junior sta ritrovando la miglior condizione, continui a lavorare così. Cornet credo abbia fatto bene a venire da noi, qui può ritrovare fiducia.

Che Inter si aspetta sabato, Vieira?

Mi aspetto una squadra molto arrabbiata dopo l’ultima partita persa a Torino. Hanno una rosa di altissimo livello, noi dobbiamo lottare e soffrire insieme.

Pinamonti sta trovando continuità e gol (otto). È contento delle sue prestazioni?

Giocatore importati per i gol ma soprattutto per il sacrificio. Si impegna tantissimo e lavora tanto per la squadra. Per me la cosa importante è che sia felice.