Vieira avrà la sua ex Inter: «Il Genoa continui così, strada giusta»

Il Genoa di Vieira, dopo aver battuto il Venezia, sarà ospite dell’Inter al Meazza di Milano. Il tecnico francese ha parlato nel post partita.

LAVORARE – Il Genoa ha trionfato in serata battendo il Venezia per 2-0 nel finale di partita. E tra cinque giorni, il Grifone giocherà al Meazza di San Siro contro l’Inter. Patrick Vieira, che per la prima volta giocherà da allenatore contro la sua ex squadra, ha parlato in questo modo a DAZN. Ecco le sue parole: «Da quando sono arrivato i nostri cambi hanno portato sempre energia positiva dando un grande contributo. Fuori dalla lotta salvezza? Stiamo crescendo e dobbiamo continuare a lavorare, cercando di avere questa stabilità e lavorare con umiltà perché siamo sulla strada giusta». L’Inter è chiamata a rispondere sabato sera contro il Genoa, dopo il KO contro la Juventus che ha negato alla squadra di Simone Inzaghi il sorpasso sul Napoli. I nerazzurri, come contro la Juventus, avranno una settimana intera per preparare la partita. Servirà la miglior Inter possibile, perché il Grifone si trova in un ottimo stato di forma e nella gara di andata, i rossoblù, allora allenati da Alberto Gilardino, fermarono la Beneamata sul risultato di 2-2. Era la prima giornata di campionato.