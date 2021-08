VIDEO – Verona-Inter, tutto pronto al Bentegodi: attesa per il calcio d’inizio

TUTTO PRONTO – Sale l’attesa per Verona-Inter, match in programma questa sera alle 20.45. Aspettando il calcio d’inizio, i canali social ufficiali del club nerazzurro hanno pubblicato una brevissima clip video che mostra lo stadio Bentegodi, dove i campioni d’Italia giocheranno la prima trasferta della Serie A 2021-2022. Tutto pronto per vedere se la squadra di Simone Inzaghi darà continuità a quanto visto contro il Genoa.