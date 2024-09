VIDEO – Udinese-Inter, tutto pronto. Nerazzurri, al riscatto!

Udinese-Inter è in programma oggi 28 settembre alle ore 15:00. La società nerazzurra ci consente di entrare negli spogliatoi della squadra poco prima dell’incontro.

LA SFIDA – Udinese-Inter sta per iniziare. La squadra allenata da Simone Inzaghi è pronta a riscattarsi dopo due gare di Serie A conclusesi senza vittoria. Prima il pareggio di Monza per 1-1, poi la sconfitta meritata nel derby contro il Milan per 1-2. L’Inter non è sicuramente stata la miglior versione di se stessa, in queste due occasioni, in discontinuità rispetto a quanto visto nella gara precedente contro l’Atalanta. Quel 4-0 contro i bergamaschi aveva dato un indizio sulle potenzialità dei meneghini anche in questa stagione. Non resta che auspicarsi un ritorno su tali coordinate.

Udinese-Inter, ci siamo!

IL VIDEO – L’Inter ha pubblicato sul proprio account X un video con riferimento a quello che sta avvenendo negli spogliatoi del club nerazzurro poco più di un’ora e mezza prima della sfida con i friulani. L’attesa è tanta. La dirigenza e i tifosi tutti sono interessati a vedere quale sarà la reazione della squadra alla sconfitta nel derby. Un moto d’orgoglio, tale da tradursi in un gioco all’altezza dell’inzaghismo e in una ferocia agonistica pari a quella della scorsa stagione, è ciò che tutti si auspicano.

