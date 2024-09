VIDEO – Monza-Inter, l’ultimo precedente: calata la ‘manita’!

Prosegue la marcia di avvicinamento a Monza-Inter, che vedrà i nerazzurri impegnati stasera alle 20.45 all’U-Power Stadium. Nel video l’ultimo precedente giocato tra le due squadre e risalente al gennaio 2024, con una vittoria per 1-5.

PRECEDENTE – Inter e Monza si preparano ad affrontarsi nella gara valevole per la quarta giornata della Serie A 2024-2025. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate, il 13 gennaio 2024, è arrivata un’importante vittoria in trasferta per 1-5 per i nerazzurri, ennesimo importante tassello della corsa al ventesimo scudetto, arrivato proprio al termine di un campionato stradominato. Una partita che si mette sui binari giusti già nel primo quarto d’ora: prima apre Hakan Calhanoglu dal dischetto al 12′, poi raddoppia Lautaro Martinez al 14′.Il centrocampista turco trova anche lo 0-3 nella ripresa, ma accorciano le distanze i padroni di casa al 69′ quando Matteo Pessina trasforma il calcio di rigore del momentaneo 1-3. Niente paura, però, perché i nerazzurri reagiscono subito al gol preso e calano la ‘manita’: Lautaro Martinez dal dischetto firma l’1-4 all’84’ e, subito dopo, arriva anche l’1-5 di Marcus Thuram che fissa il risultato sull’1-5 finale all’88’.

Monza-Inter, il video con gli highlights del precedente stagionale

HIGHLIGHTS – Una partita, questa, che diede un’ulteriore dimostrazione della forza dell’Inter, in una trasferta non particolarmente facile su un campo come quello del Monza. Il tutto prima di partire per l’Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Conclusasi con una vittoria e un altro trofeo in bacheca.

