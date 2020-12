VIDEO – Inter-Shakhtar Donetsk: partito il countdown! Spogliatoio pronto

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Manca pochissimo al calcio d’inizio di Inter-Shakhtar Donetsk, match chiave per il destino del Gruppo B di Champions League. Diamo un rapido sguardo allo spogliatoio nerazzuro!

ON FIRE – Cresce l’attesa per Inter-Shakhtar Donetsk. Il club nerazzurro è atteso da una gara fondamentale per il prosieguo del cammino in Champions League. La squadra di Antonio Conte scenderà in campo con la prima maglia di quest’anno. Negli spogliatoi è già tutto pronto, mentre il tecnico nerazzurro ha ancora qualche dubbio da sciogliere.