VIDEO – Inter-Porto, un solo modo per infrangere un tabù che dura dal 2011

Stasera si gioca Inter-Porto (fischio d’inizio alle 21), gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Per i nerazzurri è la seconda occasione consecutiva per infrangere un tabù ormai storico.

OCCASIONE D’ORO – Con Inter-Porto di stasera inizia il terzo quarto della stagione nerazzurra. Da qui a fine aprile, l’unico obiettivo per gli uomini di Simone Inzaghi è quello di superare gli ottavi di finale di Champions League. Un traguardo importante tanto da un punto di vista economico, quanto in termini di blasone. Qualificarsi ai quarti significa infatti entrare tra i migliori 8 club d’Europa. E questo è un obiettivo che stuzzica tutto l’ambiente Inter, a partire dal presidente Steven Zhang. Soprattutto se si considera da quanto tempo i nerazzurri non superano il primo turno europeo ad eliminazione diretta.

TROPPO TEMPO – Prima di Inter-Porto, l’ultima volta in cui i nerazzurri si sono affacciati ai quarti di finale di Champions League dista ormai 12 anni. Nella stagione 2010/11 fecero valere il titolo di Campioni d’Europa in carica superando proprio il Bayern Monaco (finalista l’anno prima) agli ottavi. Con una rimonta storica all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Di cui mettiamo il video qui, mentre l’articolo proseguirà più sotto:

Video completo di Bayern Monaco-Inter (2-3) del 15 marzo 2011, dal canale YouTube ufficiale del club nerazzurro

Da quell’anno, l’Inter non si è più affacciata ai quarti di Champions League. Scontrandosi prima con l’Olympique Marsiglia (nel 2011/12) e poi con il Liverpool l’anno scorso. E il Porto ha già fatto vedere di saper fare male alle squadre italiane. Non è tuttavia un avversario insormontabile. A patto che Inzaghi sappia lavorare sulle leve giuste dei suoi.

QUESTIONE DI APPROCCIO – Dire che Inzaghi è bravissimo a preparare sfide secche come Inter-Porto è diventato quasi un luogo comune. Eppure anche quest’anno parla per il tecnico nerazzurro. Capace prima di uscire vincitore dalla doppia sfida con il Barcellona (vissuta come uno scontro a eliminazione diretta). E poi di alzare la seconda Supercoppa Italiana di fila, annientando il Milan Campione d’Italia. E per superare anche il Porto servirà prendere spunto proprio da quelle sfide. L’Inter dovrà mantenere altissima la concentrazione, per tutti i 180 minuti del doppio confronto. E dovrà scendere in campo con due caratteristiche fondamentali. Innanzitutto la consapevolezza di poter giocare alla pari coi portoghesi, dopo il girone quasi perfetto. E poi gli undici nerazzurri dovranno lasciare negli spogliatoi qualsiasi forma di nervosismo isterico, spesso nemico dell’Inter in alcune occasioni. L’Inter di Inzaghi ha tutti i mezzi per superare il Porto: deve solo credere nel proprio valore.