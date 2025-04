VIDEO – Inter, nuova veste col Cagliari: ecco l’omaggio a Valentino Rossi!

L’Inter omaggia Valentino Rossi, presentandosi a San Siro con una nuovissima veste. Ecco la maglia preparata in collaborazione col pilota e tifoso nerazzurro.

TIFOSO D’ECCEZIONE – Manca meno di un’ora al fischio d’inizio di Inter-Cagliari e San Siro inizia a popolarsi. Dopo il traguardo raggiunto nella prima sfida dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, i tifosi sono pronti ad accogliere e sostenere i ragazzi di Simone Inzaghi nella calda cornice del “Giuseppe Meazza”. Mentre il pubblico scalda la voce, i nerazzurri si preparano al match della trentaduesima giornata di campionato in una maniera molto speciale. In occasione della sfida col Cagliari, infatti, l’Inter omaggerà proprio un tifoso d’eccezione: Valentino Rossi.

Inter-Cagliari, la maglia in onore di Valentino Rossi è pronta nello spogliatoio!

MAGLIA SPECIALE – Alle ore 18.00 l’Inter scenderà sul prato di San Siro con indosso una maglia molto particolare. Si tratta della jersey away rivisitata in collaborazione con Valentino Rossi e Nike. L’iniziativa nasce dalla volontà di celebrare il pilota di motociclistico in occasione del suo 46° compleanno. La passione del campione italiano per l’Inter e le moto si fonde, dando vita a una divisa che sembra destinata a diventare iconica. Dopo il lancio sui canali nerazzurri dei giorni scorsi, infatti, tantissimi gli apprezzamenti ricevuti dagli amanti nerazzurri del “Dottore”.

Ecco il video che ritrae la maglia dell’Inter, realizzata in collaborazione con Valentino Rossi, pronta negli spogliatoi prima della sfida col Cagliari.