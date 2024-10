VIDEO – Inter, non solo nazionali. Avanti gli allenamenti, i presenti

L’Inter non si ferma nemmeno durante la sosta per le nazionali. Tra chi è stato convocato e chi è rimasto ad Appiano Gentile tutti stanno passando le giornate nei rettangoli da gioco. Il video dal canale Youtube della mattinata del Bper Training Center.

ALLENAMENTO – L’Inter prosegue gli allenamenti ad Appiano Gentile. Simone Inzaghi ha richiamato i giocatori mercoledì dopo qualche giorno di riposo e sta lavorando anche se non a pieno regime. Tanti sono i calciatori convocati dalle rispettive nazionali, solo questa sera ne giocheranno quattro (Kristjan Asllani con l’Albania, Hakan Calhanoglu con la Turchia, Stefan de Vrij e Denzel Dumfries con l’Olanda). Al Bper Training Center ne sono rimasti pochi, ma fondamentali per ciò che ha in mente l’allenatore nerazzurro. Di seguito il video dal canale Youtube ufficiale del club.

Inter, i presenti agli allenamenti

PRESENTI – Questa mattina c’erano Yann Sommer, Josep Martinez e Raffaele Di Gennaro tra i portieri. Tra i difensori figuravano Francesco Acerbi, Yann Bisseck, Carlos Augusto, Benjamin Pavard, Tomas Palacios e Matteo Darmian. Henrikh Mkhitaryan è l’unico dei centrocampisti non partito con la nazionale, stesso discorso per Joaquin Correa in attacco. Manca ancora più di una settimana allo scontro con la Roma, che intanto riaccoglierà a breve Lorenzo Pellegrini per la squalifica rimediata ieri sera durante Italia-Belgio.