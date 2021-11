VIDEO – Inter-Napoli 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Napoli, posticipo pomeridiano della tredicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



ACCORCIATO! – Inter-Napoli 3-2 nel posticipo pomeridiano della tredicesima giornata di Serie A. L’Inter si impone – finalmente – in uno scontro diretto e riduce di molto la distanza dalla vetta: -4! Il Napoli non sfrutta la sconfitta del Milan, pur segnando per primo: al 17′ palla persa da Nicolò Barella, assist di Lorenzo Insigne e tiro dai venti metri di Piotr Zielinski per lo 0-1. Barella si riscatta subito, perché su un suo tiro para Kalidou Koulibaly pur non essendo un portiere. L’arbitro non vede il fallo di mano, il VAR fa giustizia e Hakan Calhanoglu segna il rigore, 1-1 al 25′. A un minuto dal 45′ l’Inter capovolge il risultato: corner di Calhanoglu, testa di Ivan Perisic e il portiere del Napoli David Ospina respinge oltre la linea. È la goal-line technology a segnalare che si tratta di 2-1. Splendida la ripartenza del tris, con discesa di Joaquin Correa e tocco sulla destra per il tiro a incrociare di Lautaro Martinez. Il Toro segna al 61′, ritrova il gol dopo un mese e mezzo. Un altro errore, stavolta di Edin Dzeko, regala al Napoli la possibilità di accorciare: la sfrutta Dries Mertens, appena entrato, con un gran tiro da fuori al 79′. Sofferenza finale con otto minuti di recupero, appena iniziati Mario Rui solissimo colpisce di testa con Samir Handanovic bravo e fortunato a deviare sulla traversa. Al 97′ azione simile: cross dalla destra, Mertens è solissimo ma gira di destro alto. Luciano Spalletti KO alla prima da ex.

Video con gli highlights di Inter-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.