VIDEO – Inter-Fiorentina, viola arrivati a Milano: le immagini

Domani alle 20.45 si giocherà Inter-Fiorentina, quarto di finale di Coppa Italia. I nerazzurri vogliono la semifinale contro il Napoli che settimana scorsa ha superato per 1 a 0 la Lazio

ARRIVO – La Fiorentina è arrivata a Milano. I viola hanno viaggiato in treno e – attraverso il proprio account Twitter – hanno comunicato l’arrivo in città in vista della sfida di Coppa Italia contro l’Inter di Antonio Conte. Ecco le immagini: