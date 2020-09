VIDEO – Inter-Fiorentina, la carica di Lukaku: “Pronto per la Serie A!”

Romelu Lukaku – File ID 185684465 | © Marco Canoniero | Dreamstime.com

Manca pochissimo al calcio d’inizio di Inter-Fiorentina, esordio stagionale in Serie A per i nerazzurri di Antonio Conte. Ecco la carica, a mezzo social, di Romelu Lukaku dall’account ufficiale del club

ADRENALINA – Countdown partito: Inter-Fiorentina aprirà ufficialmente la stagione del club nerazzurro. La squadra di Antonio Conte ha messo la Juventus (e lo scudetto) nel mirino. L’ambiente è carico in vista di stasera, come testimonia il messaggio social del grande atteso, Romelu Lukaku: «Ciao tifosi nerazzurri, la Serie A sta tornando. Io sono pronto, e voi?». Un messaggio che speriamo possa tradursi in una grande prestazione sul campo da parte del belga.