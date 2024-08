VIDEO – Inter-Atalanta, spogliatoio pronto: maglia scelta per la sfida

Seconda gara consecutiva a San Siro per la squadra di Simone Inzaghi. È quasi tutto pronto per Inter-Atalanta, comprese le maglie negli spogliatoi che indosseranno i nerazzurri.

TUTTO PRONTO – Manca un’ora all’inizio di Inter-Atalanta, terza gara stagionale per la squadra di Simone Inzaghi. Dopo l’ottimo esordio casalingo contro il Lecce lo scorso weekend, i nerazzurri tornano a San Siro per godere della carica dei propri tifosi. Grande fermento allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano, dove è appena arrivato il pullman interista. Tanti i tifosi nerazzurri attesi a San Siro per Inter-Atalanta, in scena proprio nella serata di chiusura della sessione estiva di calciomercato.

Inter-Atalanta, il tour nello spogliatoio nerazzurro!

SPOGLIATOIO – I due allenatori, Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini, hanno ormai fatto le rispettive scelte per Inter-Atalanta e tutto è quasi pronto per il fischio d’inizio della gara. Anche lo spogliatoio nerazzurro è perfettamente allestito, con le divise in attesa di essere indossate dai giocatori interisti. La maglia scelta per l’occasione è la prima – quella nerazzurra -, destinata proprio alle sfide casalinghe. La speranza è che anche la seconda gara di San Siro, come la prima, possa concludersi nel migliore dei modi. Di seguito, intanto, il video che mostra lo spogliatoio nerazzurro, pronto prima dell’inizio del big match.

https://x.com/Inter/status/1829566428967555252?t=9sM_yv7xhsdmM8RmVYYqcA&s=08