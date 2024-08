VIDEO – Inter-Atalanta, l’ultimo precedente: poker da +12!

Prosegue la marcia di avvicinamento a Inter-Atalanta, che vedrà i nerazzurri impegnati domani a San Siro alle 20.45. Nel video l’ultimo precedente giocato tra le due squadre e risalente al febbraio 2024, con una vittoria per 4-0 che valse, al momento della vittoria, il +12 sulla Juventus seconda.

PRECEDENTE – Inter e Atalanta si preparano ad affrontarsi nella gara valevole per la prima giornata della Serie A 2024-2025. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate, il 28 febbraio 2024, è arrivata un’importante vittoria casalinga per 4-0 per i nerazzurri, ennesimo importante tassello della corsa al ventesimo scudetto, arrivato proprio al termine di un campionato stradominato. Una partita che non sembra mettersi bene, quando de Ketelaere trova lo 0-1, annullato dal VAR per fallo di mano. Poi cambia tutto. L’Inter inizia a dominare e prendere il largo aprendo prima le marcature con Matteo Darmian, a cui segue il raddoppio con un fantastico tiro di Lautaro Martinez al 45’+1. Nel secondo tempo la squadra di Simone Inzaghi continua a dominare, mettendo in ghiaccio il risultato: Federico Dimarco trova il 3-0 e, infine, Davide Frattesi cala il poker del 4-0 che valse, al momento della vittoria, il +12 sulla Juventus seconda.

Inter-Atalanta, il video con gli highlights del precedente stagionale

HIGHLIGHTS – Una partita, questa, che diede un’ulteriore dimostrazione della forza dell’Inter, in grado di sbarazzarsi senza troppe difficoltà di una squadra come l’Atalanta. Il tutto in un recupero della giornata saltata per l’impegno dei nerazzurri in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Conclusosi con una vittoria e un altro trofeo in bacheca. Quella che troveranno davanti domani i nerazzurri, però, sarà tutta un’altra Atalanta. In una partita come sempre molto ostica da affrontare.

Qui sopra il video con l’ultimo precedente giocato – lo scorso febbraio – tra Inter e Atalanta, dall’account ufficiale YouTube della Lega Serie A.