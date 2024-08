VIDEO – Inter a lavoro sul campo e allenamento dopo l’Al-Ittihad

La preparazione pre-campionato dell’Inter ha subito un intoppo ieri sera a Monza, dove i nerazzurri sono stati sconfitti 2-0 dall’Al-Ittihad. Il giorno dopo, la squadra si è riunita in allenamento per proseguire il lavoro estivo prima dell’inizio del campionato.

NESSUN CAMPANELLO DI ALLARME – La prima sconfitta dell’Inter in amichevole di questo pre-campionato non deve certo mettere in allarme nessuno, trattandosi di un amichevole estiva, ma sicuramente dovrà far riflettere, oltre ad aver già dato le prime indicazioni a Simone Inzaghi anche sulla condizione di alcuni giocatori. Nonostante il risultato negativo, da Appiano Gentile filtrano segnali di serenità, così come mostrato nel video pubblicato direttamente dal club nerazzurro sui social. La sconfitta contro l’Al-Ittihad è stata interpretata soprattutto come il frutto delle fatiche accumulate durante le intense sessioni di allenamento degli ultimi giorni. Le “gambe pesanti” dei giocatori sono state evidenti sul campo, un sintomo che potrebbe essere alleviato dalla decisione dello staff tecnico di interrompere le doppie sedute a partire da oggi. Questo cambio di programma dovrebbe consentire ai giocatori di recuperare freschezza in vista degli impegni imminenti.

Nuova giornata di lavoro ad Appiano Gentile

PREPARAZIONE – La squadra si è riunita oggi pomeriggio per una sessione di allenamento che ha visto la partecipazione dell’intera rosa, fatta eccezione per gli infortunati. Inzaghi ha potuto contare su tutti gli uomini a disposizione per lavorare sui dettagli tattici e migliorare l’intesa tra i reparti, in vista dell’ultimo test amichevole della pre-season. Domenica 11 agosto, infatti, l’Inter sarà impegnata in un prestigioso incontro contro il Chelsea a Stamford Bridge, un test cruciale che offrirà indicazioni importanti sulla condizione della squadra a pochi giorni dall’inizio della Serie A.