VIDEO IN – Sampdoria-Inter, tifosi ottimisti allo stadio: le voci dal Marassi

LUNCH MATCH – Sampdoria-Inter è la sfida che vedrà i nerazzurri di Simone Inzaghi contro la Sampdoria di Roberto D’Aversa. L’Inter cercherà di allungare la striscia positiva portando a casa altri 3 punti. Di seguito le impressioni raccolte dall’inviato di Inter-News.it, Roberto Balestracci.

I tifosi presenti al “Marassi” sono quindi ottimisti sulla partita in programma tra circa un’ora.