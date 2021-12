VIDEO IN – Inter-Spezia, manca poco: l’arrivo dei nerazzurri a San Siro

Inter-Spezia, sfida valida per la quindicesima giornata di Serie A, andrà in scena alle ore 18.30. La squadra di Inzaghi è arrivata a San Siro, come documentato dall’inviato di Inter-News.it Roberto Balestracci

ARRIVO – Inter-Spezia è la sfida che andrà in scena alle ore 18.30, valida per la quindicesima giornata di Serie A. Tegola dell’ultimo minuto per Simone Inzaghi, che perde Alessandro Bastoni a causa di un problema accusato nella notte (vedi articolo). Intanto la squadra nerazzurra è arrivata in pullman allo stadio, come documentato dall’inviato di Inter-News.it, Roberto Balestracci.