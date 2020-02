VIDEO – Europa League aspetta Eriksen: Uefa celebra danese dell’Inter

Christian Eriksen potrebbe finalmente partire dal primo minuto in Europa League con la maglia dell’Inter. La Uefa, tramite l’accont Twitter della competizione europea, ripropone le migliori giocate del danese

VOLTA BUONA? – Il tema caldo in casa Inter ha un nome ben preciso: Christian Eriksen. I tifosi invocano l’inserimento a tempo pieno del danese, usato con il contagocce da Antonio Conte nelle prime uscite con la nuova maglia. Dopo la sconfitta contro la Lazio, l’argomento è diventato fortemente d’attualità. Per molti, l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Ludogorets potrebbe finalmente essere l’occasione per vedere l’ex centrocampista del Tottenham in campo dal primo minuto con la maglia nerazzurra.

CELEBRAZIONE – La Uefa sta già pregustando l’evento. L’account Twitter dell’Europa League, infatti, ha pubblicato un video con le migliori giocate di Christian Eriksen: gol, assist, numeri. Tutto quello che si augurano presto di vedere anche i tifosi dell’Inter, che scalpitano all’idea che il danese si prenda finalmente la scena. In questi giorni la classica domanda posta dal popolo nerazzurro tornerà di moda: Conte lo schiererà dal primo minuto? Lo sperano tutti: i tifosi e anche la Uefa. Il Ludogorets, forse, un po’ meno. In attesa di sapere cosa succedrà, godiamoci le sue giocate.