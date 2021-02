Vidal verso il recupero nel derby, oggi test importante ad Appiano Gentile

Vidal Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Vidal lavora per cercare di smaltire il problema al ginocchio in vista del derby in programma domenica pomeriggio. Oggi test importanti ad Appiano Gentile sotto lo sguardo attento di mister Antonio Conte.

VERSO IL RECUPERO – Vidal continua ad allenarsi per prepararsi al meglio in vista del derby, poi sarà Antonio Conte a scegliere se puntare sul cileno, forzando un po’ il suo recupero, o su Christian Eriksen e il suo nuovo ruolo di mezzala in funzione di doppio regista al fianco di Marcelo Brozovic. Oggi test importante ad Appiano Gentile con un allenamento congiunto tra i nerazzurri e il Vis Nova Giussano, squadra di Serie D. L’allenamento servirà per mettere minuti nelle gambe e valutare la condizione del cileno ma anche quella di Matìas Vecino.