Vidal suona la carica per Inter-Atalanta: «Pronti per la battaglia!»

Arturo Vidal, che questa sera dovrebbe scendere in campo al posto di Christian Eriksen, suona la carica in vista di Inter-Atalanta. Il centrocampista cileno si è detto “pronto alla battaglia”.

CARICA – Per Arturo Vidal, Inter-Atalanta è già iniziata fuori dal campo. Il centrocampista cileno, che questa sera dovrebbe riprendere il posto in campo al posto di Christian Eriksen, ha affidato ai suoi canali social ufficiali il messaggio di carica in vista della sfida delle 20.45: «Pronti per la battaglia!!!». Proprio di una battaglia si tratterà questa sera a San Siro, con l’obbligo di uscirne vincitori.