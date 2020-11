Vidal: “Sono contento di essere all’Inter. Col Real Madrid voglio vincere!”

Condividi questo articolo

Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Arturo Vidal ha parlato in conferenza stampa assieme a Conte alla vigilia di Real Madrid-Inter. Il cileno ha risposto alle domande dei giornalisti collegati per la partita della terza giornata del Gruppo B di Champions League, in programma domani alle ore 21.

CONFERENZA STAMPA – Questa la conferenza stampa di Arturo Vidal alla vigilia di Real Madrid-Inter.

Nella prima tua esperienza italiana hai segnato molto. Quest’anno sei in una posizione un po’ diversa, come ti trovi? Pensi di riuscire a segnare altrettanto?

Sono contento di essere qui e di fare quello che mi chiede il mister. Si prima facevo tanti gol, adesso devo dare il massimo, fare quello che chiede il mister mettendo sempre davanti la squadra.

Che ricordi hai delle ultime occasioni in cui hai sfidato il Real Madrid con il Bayern Monaco?

Ero molto arrabbiato perché se fossimo andati avanti avremmo anche potuto vincere la Champions. Ma domani è un’altra partita, una sfida in cui dobbiamo dare il massimo. Ho tanta voglia di vincere e possiamo lottare per farlo.

Zidane ha parlato della partita come una finale, tu come la vivi?

Per noi che sia Campionato o Champions tutte le partite sono come una finale. Domani sarà una gara molto intensa, è sempre bello incontrare una squadra forte come il Real Madrid ma per noi tutte le sfide sono come una finale. È una bella partita, contro una squadra che ho affrontato diverse volte, dobbiamo dare il massimo.

Fonte: inter.it