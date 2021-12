Vidal sempre più confermato. Inzaghi scioglie anche ultimo dubbio – Sky

In attesa delle formazioni ufficiali di Inter-Torino, da Sky Sport arrivano gli ultimi aggiornamenti in vista della gara delle 18.30. Confermata la scelta di Arturo Vidal a centrocampo per sostituire Nicolò Barella, davanti rientrerà Edin Dzeko.

ULTIMI AGGIORNAMENTI – Secondo l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, Simone Inzaghi avrebbe sciolto gli ultimi dubbi sulla formazione per Inter-Torino di questa sera: «Abbiamo certezze su Vidal, che giocherà in mezzo al campo con Brozovic e Calhanoglu. Sulle fasce Dumfries da una parte, Perisic dall’altra, mentre il terzetto difensivo è confermato. Davanti Edin Dzeko preferito a Sanchez. Juric invece conferma il suo 3-4-2-1 con Brekalo e Pjaca dietro a Sanabria».