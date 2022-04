Vidal a rischio per Inter-Roma: le condizioni dopo l’infortunio – CdS

Vidal rischia di non esserci sabato in Inter-Roma. Il centrocampista cileno ha riportato un infortunio nel finale della partita col Milan ed è probabile il suo forfait. Il Corriere dello Sport aggiorna sulle condizioni.

PIÙ NO CHE SÌ – È passato in secondo piano l’annuncio di Simone Inzaghi, al termine di Inter-Milan di avantieri, su Arturo Vidal. Nelle interviste del dopogara il tecnico ha affermato: «Arturo Vidal probabilmente ci ha lasciato una caviglia», e non era una frase di circostanza (vedi articolo). Il cileno ha una distorsione alla caviglia destra, eredità di uno scontro di gioco nel finale, e il Corriere dello Sport fa sapere che ieri ha fatto solo differenziato. Con soli due giorni da qui a Inter-Roma le possibilità di recuperare Vidal sono ridotte. Oggi sarà di nuovo controllato, ma al momento è più no che sì. Nel caso Vidal sarebbe l’unico assente.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona



