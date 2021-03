Vidal prova a bruciare le tappe per l’Inter! Anche Sensi con il cileno – SM

Arturo Vidal – Inter (Photo by Tommaso Fimiano, Copyright Inter-News.it)

Vidal si è già messo a lavoro per tornare in campo con la maglia dell’Inter. Come riportato da “Sport Mediaset”, il cileno vuole anticipare i tempi. Anche Sensi in modalità allenamento extra in vista del Sassuolo

PROVE DI RECUPERO – In casa Inter oggi l’umore non sarà di certo ottimo a causa della positività al Covid-19 di Danilo D’Ambrosio (vedi comunicato) ma qualche notizia gradita c’è. E riguarda gli indisponibili per infortunio. Nello specifico Arturo Vidal e Stefano Sensi, che ieri si sono allenati ad Appiano Gentile. I due, quindi, si sono allenati anche nel giorno di riposo concesso da Antonio Conte alla squadra dopo la vittoria di Torino. Il centrocampista cileno vuole rientrare bruciando i tempi previsti per il recupero (vedi articolo). Al contrario, il centrocampista italiano vuole mettersi alle spalle la stagione difficoltosa rimettendosi a completa disposizione di Conte. Vidal sicuramente non ci sarà in Inter-Sassuolo sabato sera, ma Sensi sì. Giocherà contro il suo passato?