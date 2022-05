Vidal o Gagliardini contro l’Udinese? Ecco quando deciderà Inzaghi – CdS

L’Inter ha raggiunto Udine nella giornata di ieri per il match di questo pomeriggio alle 18 contro l’Udinese. I nerazzurri, in piena corsa per lo scudetto, devono tornare a vincere dopo il ko contro il Bologna. Chi giocherà al posto di Calhanoglu squalificato? Vidal o Gagliardini?

SCELTA – L’Inter dopo il passo falso pesante contro il Bologna nel recupero della 20′ giornata deve vincerle tutte per sperare nello scudetto. Inzaghi questo pomeriggio a Udine non avrà a disposizione un titolatissimo, Hakan Calhanoglu. Il turco infatti è squalificato e al suo posto sono i due per una maglia: Arturo Vidal e Roberto Gagliardini. Chi sceglierà Inzaghi? Probabilmente il tecnico, anche secondo il Corriere dello Sport, si affiderà al primo con il cileno che ha sicuramente più qualità rispetto al numero 5. Da capire però le condizioni di Vidal: Re Artù è appena rientrato da un infortunio alla caviglia e solo oggi, durante il risveglio muscolare, si capirà se sarà lui il titolare oppure no. Di certo, con Calhanoglu out, l’Inter perde una pedina importante sia a livello di qualità sia di assist e gol.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti