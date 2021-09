Vidal, niente Fiorentina-Inter: la diagnosi definitiva sull’infortunio

Vidal, come anticipato poco fa, non ci sarà domani in Fiorentina-Inter (vedi articolo). A certificarlo ulteriormente è la società, con un annuncio sulle condizioni del centrocampista.

NIENTE RECUPERO – “Accertamenti strumentali per Arturo Vidal questa mattina all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Si è evidenziato un risentimento muscolare alla coscia destra. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni”. Per lui quindi niente Fiorentina-Inter, dopo che già aveva saltato la partita di sabato contro il Bologna.

Fonte: inter.it