Vidal neanche in panchina per Inter-Juventus! Il motivo dell’assenza

Brutte notizie in casa nerazzurra a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Juventus: Arturo Vidal è infatti stato costretto a dare forfait a causa di una sindrome influenzale. Non sarà quindi della partita questa sera a San Siro.

BRUTTE NOTIZIE – Indisponibile Arturo Vidal a pochi minuti dall’inizio di Inter-Juventus. Il cileno era uno dei giocatori più attesi per la partita di questa sera, specialmente per il momento di forma vissuto nelle ultime gare. Il cileno sarà dunque assente e nemmeno in panchina a causa di una sindrome influenzale. Decisamente una doccia gelata per Simone Inzaghi e per i nerazzurri.