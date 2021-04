Vidal, Napoli-Inter per il rilancio? Opzione ancora lontana

Vidal non era neanche in panchina domenica per Inter-Cagliari (vedi articolo). Il centrocampista prova a recuperare per Napoli, ma non è ancora scontata la sua presenza.

RIENTRO PARZIALE – Arturo Vidal non gioca dall’8 marzo, cinquantadue minuti contro l’Atalanta. Domenica, in Napoli-Inter, il cileno potrebbe tornare a disposizione. Solo per la panchina però: non è ancora in condizioni ottimali, e visto il suo rendimento stagionale è da escludere un impiego dal 1′. Anche perché torna Nicolò Barella dalla squalifica e si potrà riformare il centrocampo con Marcelo Brozovic e Christian Eriksen. Per l’ex Barcellona, al massimo, uno spezzone a gara in corso: da qui a sabato da valutare se potrà tornare fra i convocati.

IN RECUPERO – Vidal, lo scorso 12 marzo, ha subito un intervento chirurgico in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva al ginocchio sinistro. Tradotto in parole povere: ha risolto una sofferenza al menisco. Il centrocampista cileno ha saltato la partita col Torino, sfruttando poi il rinvio col Sassuolo e le due settimane di sosta. Contro il Bologna e i neroverdi era in panchina, ma non è subentrato. Contro il Cagliari, invece, è rimasto fuori perché non ancora al 100%. Una forma di precauzione, senza ricadute o altri problemi. Antonio Conte valuterà, in questi giorni che mancano a Napoli-Inter, se poterlo portare con sé nella trasferta in Campania. Da escludere che Vidal parta dal 1′, che possa andare in panchina è ancora possibile.