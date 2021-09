Vidal indisponibile per Inter-Bologna! I dettagli sul suo infortunio

Brutte notizie per Simone Inzaghi a poco meno di un’ora dal calcio d’inizio di Inter-Bologna. Arturo Vidal sarà infatti indisponibile a causa di un infortunio dell’ultima ora.

INDISPONIBILE – Inter-Bologna avrebbe potuto essere l’occasione di Arturo Vidal di partire da titolare, ma ciò non sarà possibile. Pochi minuti fa, infatti, la società nerazzurra ha comunicato che il centrocampista cileno non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di oggi. A impossibilitarlo un affaticamento alla coscia destra.