Vidal in dubbio per Milan-Inter: Conte lo valuterÃ  nel prossimo allenamento

Vidal in dubbio per Milan-Inter: Conte lo valuterà nel prossimo allenamento

Vidal Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Vidal non ancora al meglio, deve ancora smaltire il problema alla caviglia. In vista di Milan-Inter domenica, ma le buone prestazioni di Christian Eriksen permetteranno ad Antonio Conte di valutare al meglio le carte a disposizione.

VERSO IL DERBY – Vidal ad oggi è un titolare dell’Inter, voluto fortemente da Antonio Conte per completare il suo centrocampo con Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Dopo l’infortunio del cileno però, il tecnico ha dovuto fare di necessità virtù, lavorando durante sul doppio regista e dunque l’inserimento di Christian Eriksen. La risposta positiva è arrivata da parte del danese, sia in Coppa Italia contro la Juventus sia in Serie A con l’ottima prestazione in Inter-Lazio 3-1. Arturo Vidal lavora per smaltire il problema alla caviglia, e i prossimi allenamenti con la squadra saranno decisivi per capire se sarà in grado o meno di essere quantomeno presente per il derby in programma domenica alle 15.