Vidal continua la sua avventura parallela in casa Inter. Il resto del gruppo, invece, può riposare. Come riportato da “Sky Sport”, Conte spera di poter rinfoltire la rosa già dall’inizio della prossima settimana

PROGRAMMA NERAZZURRO – Le buone notizie in casa Inter riguardano l’esito dell’ultimo giro di tamponi. Tutti negativi. Lunedì, invece, terminerà il periodo di quarantena di tutti gli attuali positivi al Covid-19 (vedi articolo). E se il tampone di ognuno sarà negativo, si potrà procedere con l’iter previsto dal protocollo. Prima le visite mediche per riottenere l’idoneità, poi il rientro in gruppo. E Antonio Conte spera di riaverli a disposizione, anche prima dei nazionali in giro per il mondo, in vista di Bologna. Intanto il tecnico nerazzurro ha dato un weekend di riposo ai (pochi) giocatori a disposizione ad Appiano Gentile. Riposo “ignorato” da Arturo Vidal, che oggi si è presentato per continuare il suo lavoro personalizzato in palestra affinché possa velocizzare il rientro in campo (vedi articolo). Vidal non ci sarà in Bologna-Inter ma l’approccio è quello giusto. Il resto del gruppo tornerà ad allenarsi lunedì, dopo due giorni di relax a casa.