Vidal fuori per infortunio in Atalanta-Inter: sostituito, il...

Vidal fuori per infortunio in Atalanta-Inter: sostituito, il motivo

Condividi questo articolo

Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Arturo Vidal ha lasciato il campo per infortunio in Atalanta-Inter: il centrocampista è stato sostituito per un problema fisico

INFORTUNIO – Brutta notizia in casa Inter. Arturo Vidal è stato costretto ad abbandonare il campo, in cui si sta disputando Atalanta-Inter all’70’ per un problema fisico a seguito di un contrasto con il Papu Gomez. Antonio Conte ha deciso di sostituire il centrocampista cileno con Roberto Gagliardini.