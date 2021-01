Vidal finalmente in gol! Fiorentina-Inter 0-1 al 45′, VAR grande protagonista

Condividi questo articolo

Vidal

Fiorentina-Inter valida per gli ottavi di Coppa Italia è in corso. Il primo tempo è appena terminato con il risultato di 0-1. Per ora decisivo il rigore segnato da Vidal, al suo primo gol interista. Tanto lavoro per il VAR nel finale di frazione

PRIMO TEMPO – Nessuna emozione allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze per mezz’ora abbondante. Due cartellini giallo per la Fiorentina e un’occasione sui piedi di Lautaro Martinez, che viene murato in corner. Al 6′ Eysseric ammonito per uno sgambetto da dietro a Lautaro Martinez. Poi al 26′ ammonito Igor per un fallo da dietro sul solito attaccante argentino. Dopo la mezz’ora cambia la partita. Al 37′ palo di Sanchez, atterrato dal numero 1 viola dopo la respinta sul tiro di Eriksen da fuori area. Solo grazie all’intervento del VAR, al 39′ viene assegnato il rigore all’Inter. Al 40′ Vidal supera Terracciano dal dischetto, calciando basso centralmente. Primo gol con la maglia dell’Inter per il centrocampista cileno. Al 42′ Kouamé finisce a terra e Massa assegna un rigore per presunto fallo di Skriniar, ma grazie al VAR al 44′ lo cancella. Al 45′ ammonito Skriniar per un fallo tattico su Bonaventura. L’arbitro Massa assegna tre minuti di recupero, ma il risultato non cambia. Il primo tempo termina 0-1 per la squadra di Conte, per ora decide Vidal su rigore.

0 FIORENTINA – INTER 1

MARCATORE: Rig. Vidal (I) al 40′.

FIORENTINA (3-4-2-1): 1 Terracciano; 4 Milenkovic (C), 2 Martinez Quarta, 98 Igor; 22 Caceres, 34 Amrabat, 5 Bonaventura, 3 Biraghi; 10 Castrovilli, 92 Eysseric; 11 Kouamé.

A disposizione: 33 Brancolini, 69 Dragowski; 6 Borja Valero, 8 Duncan, 9 Vlahovic, 20 G. Pezzella, 23 Venuti, 27 Barreca, 28 Montiel, 29 Krastev, 32 Dalle Mura, 77 Callejon.

Allenatore: C. Prandelli

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 11 Kolarov; 15 Young, 22 Vidal, 24 Eriksen, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 7 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu; 2 Hakimi, 6 de Vrij, 9 R. Lukaku, 12 Sensi, 23 Barella, 77 Brozovic, 95 A. Bastoni.

Allenatore: A. Conte

ARBITRO – D. Massa della sezione di Imperia.

NOTE – Ammoniti: Eysseric (F) al 6′, Igor (F) al 26′ e Skriniar (I) al 45′; Recupero: 3′ (PT).