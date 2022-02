Vidal, è lui in pole per sostituire Barella col Liverpool – SM

L’Inter domani si gioca una buona fetta di stagione contro il Napoli al Maradona. I nerazzurri però poi hanno una supersfida dopo pochi giorni contro il Liverpool in Champions League. Chi sostituirà Nicolò Barella, squalificato in entrambi i match?

DUBBIO – L’Inter è pronta a sfidare il Napoli domani pomeriggio alle 18. Una sfida importante sia per la stagione sia per il morale in vista della super partita con il Liverpool in Champions League. L’andata degli ottavi di finale di Champions infatti incombe e Inzaghi dovrà decidere chi schierare dal primo minuto al fianco di Brozovic e Calhanoglu vista la squalifica di Barella. Il nome più caldo è quello di Arturo Vidal anche se il cileno non sta convincendo a pieno in queste ultime uscite. Sportmediaset però scrive così: Vidal è in pole position per prendere il suo posto in mezzo al campo. Dunque, se dovesse subentrare bene domani contro il Napoli, la prima scelta rimane lui.