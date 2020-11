Vidal: “Domani è una finale. Inter, ecco cosa dobbiamo dimostrare”

Arturo Vidal Inter-Fiorentina

Arturo Vidal ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” alla vigilia di Real Madrid-Inter (domani alle 21.00). Ecco le parole del cileno.

CONCENTRATI – Arturo Vidal è perfettamente sul pezzo in vista di Real Madrid-Inter. Ecco le sue parole alla vigilia: «Per noi anche è una finale, per dimostrare chi siamo. Tutti pensiamo che siamo una squadra forte, una squadra che deve dimostrare sul campo che ci sono tanti giocatori con fame di vincere. Quindi domani sarà una partita molto importante, non solo per la nostra Champions League ma per tutto».

LUKAKU – Vidal parla poi dell’assenza del numero 9 nerazzurro: «Dispiace per l’assenza di Romelu Lukaku? Sì, tanto, però è così il calcio. Abbiamo avuto tante partite in pochi giorni ma è così. Dobbiamo cambiare la testa, pensare ai giocatori che il mister decide che giochino. Dobbiamo fare il massimo e fare una grande partita».

REAL MADRID – «Da piccolo pensavo di giocare nel Real Madrid? Sì, da piccolo lo pensavo perché si guardava il Real Madrid per Ivan Zamorano, però ho giocato nelle migliori squadre al mondo: Barcellona, Bayern Monaco e Inter».

SOLO INTER – Vidal chiude infine parlando del suo avvio di stagione in nerazzurro: «Sono felice, ho la fiducia del mister e giocato tante partite. Dobbiamo dimostrare ancora di più per dimostrare che l’Inter è una squadra forte e può vincere tutto quest’anno».