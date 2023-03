Verso Spezia-Inter: possibile turnover in attacco, due recuperi – TS

Venerdì alle 20.45 l’Inter scenderà in campo in trasferta contro lo Spezia, nella gara che aprirà la ventiseiesima giornata di Serie A.

TURNOVER – Simone Inzaghi sta preparando l’undici inziale che affronterà lo Spezia. Secondo quanto riporta Tuttosport, potrebbe optare per del turnover in attacco. Lautaro Martinez potrebbe infatti riposare, lasciando spazio a Romelu Lukaku ed Edin Dzeko. In attacco, Joaquin Correa potrebbe tornare tra i convocati dopo che ha sostenuto buona parte dell’allenamento in gruppo. Anche Federico Dimarco è tornato in gruppo, l’obiettivo è averlo al 100% per partire dal primo contro il Porto. Per Milan Skriniar servirà invece pazienza. Lo slovacco non ha ancora recuperato, Inzaghi spera di averlo per la trasferta contro il Porto.

fonte: Tuttosport

