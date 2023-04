Verso Salernitana-Inter, diversi cambi di formazione per Inzaghi – TS

Archiviata l’andata delle semifinali di Coppa Italia, l’Inter dovrà preparare l’insidiosa trasferta di Salerno in programma venerdi

INFORTUNATI E CAMBI DI FORMAZIONE – Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu continuano il loro lavoro per tornare in gruppo. Se per lo slovacco c’è speranza di vederlo a Lisbona per il match di andata di Champions League, il turco potrebbe tornare per il match di ritorno del 19 aprile. Per quanto riguarda la formazione che giocherà all’Arechi, sono previsti diversi cambi rispetto all’11 di ieri. Onana riprenderà il proprio posto tra i pali, e anche De Vrij potrebbe far riposare uno tra Acerbi e Bastoni. Sulle fasce pronti Dumfries e Gosens, mentre in mezzo Asllani e Gagliardini si giocano una maglia. In avanti, Lukaku dovrebbe essere accompagnato da uno tra Lautaro Martinez e Dzeko.

Fonte: TuttoSport – Alessia Scurati