Verso il Lugano, Conte stravolge l’Inter! Barella-Sensi ok. Niente Godin?

L’amichevole contro il Lugano si avvicina e arrivano chiare indicazioni sul progetto di Antonio Conte per l’Inter. Diversi cambiamenti rispetto alla finale di Europa League. Possibili indicazioni anche in ottica mercato: Godin difficilmente dal primo minuto. Di seguito le ultime da Andrea Paventi per SkySport24

PRIMA AMICHEVOLE – Il match contro il Lugano rappresenta un buon banco di prova per gli esperimenti di Antonio Conte. Il tecnico punterà forte su Nicolò Barella, punto fermo, e Stefano Sensi, dopo i tanti problemi fisici dell’anno scorso. Diego Godin difficilmente partirà dal primo minuto: è uno dei calciatori in uscita. Achraf Hakimi sarà una risorsa importante sulla fascia destra, dopo i tanti calciatori che si sono alternati. Sarà un’Inter nuova rispetto a quella vista nel finale di stagione: magari meno fisica e più propositiva nel nuovo progetto tecnico di Conte.