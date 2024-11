Verona, Zanetti recupera un titolare! Ma due in dubbio contro l’Inter

Il Verona si avvicina alla difficile sfida contro l’Inter con diverse incertezze nella rosa. Durante la conferenza stampa della vigilia, l’allenatore Paolo Zanetti ha fornito aggiornamenti importanti sugli infortunati e sulla possibile formazione.

UN RECUPERO – Per Paolo Zanetti, una buona notizia riguarda la difesa: il difensore polacco Pawel Dawidowicz è stato recuperato e potrebbe addirittura partire titolare. Ma no mancano le preoccupazioni: Diego Coppola e Tomas Suslov, due pedine fondamentali, non sono al meglio e la loro disponibilità resta in dubbio. Dawidowicz, assente nelle ultime partite, ha smaltito i problemi fisici che lo avevano fermato e potrebbe tornare a guidare il reparto arretrato. Per Zanetti, si tratta di un recupero cruciale: l’esperienza e la fisicità del polacco rappresentano un elemento chiave contro un attacco potente come quello dell’Inter.

Altre due incognite per Zanetti prima di Verona-Inter

I DUBBI – Non altrettanto positive, invece, le notizie che riguardano Coppola e Suslov. Diego Coppola ha subito una distorsione a una caviglia e la sua condizione verrà valutata nell’ultima rifinitura. Le possibilità di un suo utilizzo sembrano al momento ridotte, ma Zanetti non ha escluso del tutto la sua presenza. Per quanto riguarda Tomas Suslov, il problema è diverso ma altrettanto serio. Il centrocampista slovacco non si è allenato nella giornata odierna, un segnale che mette in forte dubbio la sua convocazione per la sfida di domani.