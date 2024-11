Verona, Zanetti perde un titolare a centrocampo prima dell’Inter!

Preoccupazione in casa Verona per le condizioni di un centrocampista titolare e pedina chiave nello scacchiere di Paolo Zanetti. Salterà per certo la prossima sfida di campionato contro l’Inter.

SALTA L’INTER – Ondrej Duda, centrocampista titolare del Verona di Zanetti, si è infortunato durante la partita giocata tra Slovacchia e Svezia. Un problema muscolare alla coscia destra lo ha costretto ad abbandonare il campo prima del termine del match, lasciando dubbi sull’entità dell’infortunio e sui tempi di recupero. Nelle prossime ore, Duda si sottoporrà ad esami strumentali approfonditi per stabilire con precisione la natura del problema. Secondo le prime indicazioni fornite dal commissario tecnico slovacco Francesco Calzona, potrebbe trattarsi di uno stiramento muscolare, una diagnosi che alimenta i timori per un possibile stop prolungato. Se confermato, il centrocampista potrebbe essere costretto a saltare non solo la sfida imminente contro l’Inter, ma anche diverse giornate di campionato, complicando i piani di Zanetti e del Verona.

Verona, tempi di recupero incerti per Duda

ESAMI IN VISTA – La partita contro l’Inter, in programma sabato 23 novembre alle 15, sarà un banco di prova importante per il Verona, che dovrà trovare soluzioni alternative a centrocampo per colmare il vuoto lasciato dal calciatore titolare. Il Verona, nel frattempo, attende con il fiato sospeso i risultati degli esami clinici, sperando che la situazione sia meno grave del previsto. La prossima settimana sarà decisiva per stabilire i tempi di recupero