Verona temibile sulle fasce ma l’Inter non è da meno: i numeri

SULLE FASCE – Inter e Verona si sfideranno domani in una partita molto interessante sotto il punto di vista della qualità di gioco. Da una parte i primi in classifica allenati da Antonio Conte, meccanismi ormai chiari da mesi e il fedelissimo 3-5-2. Dall’altra Ivan Juric, con un modulo simile (3-4-2-1), e fino a poco tempo fa senza un centravanti di ruolo. Quel ruolo adesso è ricoperto da Kevin Lasagna, ma il gioco del Verona, numeri alla mano, si concentra molto sulle fasce. L’Inter non è da meno, con la differenza di essere più completa in tutti i reparti. Sulle fasce in particolare, i nerazzurri non sono assolutamente da meno. Ivan Perisic per esempio, in Serie A ha segnato tre gol e messo a segno tre assist contro l’Hellas Verona. Sulla fascia destra invece Achraf Hakimi, che in campionato ha segnato sei reti e messo a segno cinque assist. Domani nella sua stessa fascia di competenza ci sarà proprio Federico Dimarco (a quota quattro gol).