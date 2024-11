Verona, lo stato di forma in vista dell’Inter: una vittima illustre!

Nelle ultime cinque partite di campionato, lo stato di forma del Verona – in vista della gara di domani contro l’Inter – non è sicuramente dei migliori. Quattro, infatti, le sconfitte per la squadra di Paolo Zanetti. Che però può vantare anche una vittoria contro una vittima illustre.

STATO DI FORMA – Si avvicina sempre di più Verona-Inter, sfida valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. E una partita importante per i nerazzurri che, in caso di vittoria, potrebbero salire per poche ore al primo posto della classifica. Ma come arriva la squadra di Paolo Zanetti all’impegno? Non nel migliore dei modi, sicuramente. L’ultima gara giocata ha visto infatti i gialloblu uscire sconfitti per 3-1 contro la Fiorentina in trasferta. Altre tre, poi, le sconfitte: le più cocenti sicuramente contro il Lecce (0-1) e contro il Monza (0-3), dirette rivali per la salvezza. Poi un pesante KO per 6-1 fuori casa contro l’Atalanta. In tutto questo, però, una vittoria illustre: un 3-2 contro la Roma in casa, tra i risultati che hanno portato all’esonero di Ivan Juric.

Verona, lo stato di forma in vista dell’Inter: guai a sottovalutare l’avversario

MASSIMA CONCENTRAZIONE – Nonostante questi risultati, il Verona resta una squadra pericolosa. Specialmente in casa e dopo la sosta per le nazionali. Anche se Paolo Zanetti dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti, ovvero quel Duda infortunatosi durante gli impegni con le nazionali. Un’assenza che farà il paio, in casa Inter, con quella pesante di Hakan Calhanoglu, uscito con un problema muscolare durante la gara tra Turchia e Galles.