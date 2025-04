Il Verona spreca troppo e non va oltre il pari con il Genoa. Super Leali!

Il Verona pareggia contro il Genoa con il punteggio di 0-0. La squadra scaligera incrementa, momentaneamente, il suo vantaggio sulla terzultima.

PRIMO TEMPO – Il Verona incontra il Genoa nel match valido per la trentaduesima giornata di Serie A. La prima frazione vede le due squadre intente soprattutto a “non farsi male”, preferendo badare maggiormente alla fase difensiva al fine di evitare di essere sorpresi dagli avversari. Tale atteggiamento si riversa poi sul risultato al termine dei primi 45 minuti di gioco, con l’unica occasione degna di nota rappresentata dal tocco ravvicinato di Daniel Mosquera respinto con i piedi da Nicola Leali.

Verona-Genoa, tante occasioni non concretizzate dai padroni di casa

SECONDA FRAZIONE – I secondi 45 minuti iniziano nuovamente con un Mosquera ispirato. L’attaccante del Verona è infatti protagonista anche della seconda opportunità da gol della sua compagine, questa volta con un tiro di destro indirizzato sul secondo palo su cui Leali non può far altro che osservare il pallone uscire di poco. Ancora il Verona pericoloso: al 59′, l’intervento miracoloso di Johan Vasquez impedisce a Dailon Livramento di portare in vantaggio, grazie al suo tocco ravvicinato, i suoi. A salvare nuovamente il Genoa ci pensa poi Leali, all’81’, con il provvidenziale intervento in tuffo con cui respinge la conclusione di Daniele Ghilardi. Il Verona è indubbiamente superiore agli avversari, soprattutto sul piano della produzione offensiva nell’arco dei secondi 45 minuti, ma la sua imprecisione sotto porta le impedisce di portare a casa tre punti potenzialmente importantissimi in chiave salvezza.

VERONA-GENOA 0-0