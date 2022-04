Verona, non solo Lasagna. Un altro fuori dai convocati: salta l’Inter?

Il Verona si appresta a sfidare il Genoa oggi alle 18:30. Il club ha resto noto i convocati di Igor Tudor, e oltre Kevin Lasagna (vedi articolo), spicca l’assenza di un top a centrocampo. Rischia anche di saltare la prossima sfida contro l’Inter?

I CONVOCATI – Il Verona oggi sfiderà il Genoa in casa, e lo farà senza Antonin Barak. Il centrocampista, a quota 10 gol in questa stagione, non farà parte della partita a causa di un’influenza. Tornano tra i convocati, invece, Depaoli e Lazovic, mentre mancano ancora Veloso (fermo da metà febbraio) e Kevin Lasagna. Le condizioni dei giocatori saranno valutate sicuramente nei prossimi giorni, soprattutto in vista della sfida con l’Inter in programma sabato 9 aprile alle 18.